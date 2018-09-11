نتنياهو يشيد باغلاق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن

وطن: أشاد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الثلاثاء بقرار الولايات المتحدة إغلاق مقر البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.

وقال نتنياهو في بيان “لقد اتخذت الولايات المتحدة القرار الصائب بشأن بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن”.

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة إغلاق مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن متهمة القادة الفلسطينيين برفض التحدث مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبعدم إجراء “مفاوضات سلام مع إسرائيل”.

وأضاف نتنياهو “اسرائيل تدعم الخطوات الاميركية التي تهدف إلى التوضيح للفلسطينيين أن رفض التفاوض ومحاولات مهاجمة اسرائيل في المنابر الدولية لن يؤدي إلى تقدم السلام”.