حالة الطقس: أجواء حارة ودرجات الحرارة أعلى من معدلها

وطن: يتوقع الراصد الجوي أن يطرأ، اليوم الأربعاء، ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

في يوم الخميس، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس حارا نسبيا إلى حار في كافة المناطق، وشديد الحرارة في الأغوار والبحر الميت، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، يوم الجمعة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وخريفيا معتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

أما يوم السبت، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائماً جزئيا إلى صاف، وخريفيا معتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، يوم الأحد، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس خريفيا عاديا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا إلى حار في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يوم الإثنين، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها بقليل لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف، وخريفيا معتدلا في المناطق الجبلية، وحارا نسبيا في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.