آبل تكشف جديدها.. "أكبر وأغلى هواتف أيفون"

وطن: بعد كل التسريبات والتكهنات والصور التي سربت عن جديد آبل، يتوقع أن يكشف النقاب أخيرًا اليوم الأربعاء، عن أحدث منتجات الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا والهواتف الذكية.

ويتوقع المطلعون أن تكشف #آبل عن أكبر هواتف "أيفون" وأعلاها سعراً، كجزء من مجموعة تضم ثلاثة طرازات جديدةتهدف إلى توسيع جاذبية المنتج وسط تباطؤ نمو المبيعات.

وتحوم معظم التسريبات حول جهاز أيفون الذي يشاع بأنه يفخر بشاشة "أوليد" مقاس 6.5 بوصة، مقارنة بشاشة 5.8 بوصة بجهاز "أيفون إكس" حالياً.

يذكر أن "أوليد" هي تطوير لتقنية "إل. سي. دي" التقليدية في عرض شاشة بدون إضاءة خلفية.

وأصبح طراز "أيفون إكس" أول هاتف ذكي في السوق يباع مقابل 1000 دولار.

ورغم أن "أيفون إكس" لم يحقق توقعات المحللين المرتفعة للمبيعات، إلا أنه حقق ما يكفي لشركة "آبل" لأن تراهن على النموذج الأكبر، والذي من المتوقع أن يكشف سعره يوم الأربعاء في مؤتمرها بكاليفورنيا.

مفاجآت الأيفون

وكان المحلل مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo من مجموعة TF International Securities للأوراق المالية، والذي لديه تاريخ حافل من التنبؤ الدقيق لخطط آبل، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2017 قد قال في وقت سابق إن شركة آبل ستطلقثلاثة هواتف جديدة هذا العام، فيما أشارت التقارير اللاحقة الصادرة خلال عام 2018 إلى أن توقعاته صحيحة.

ووفقًا للتقارير، فإن شركة آبل سوف تطلق خلفًا لهاتف iPhone X مع نفس الشاشة بحجم 5.8 إنش، إلى جانب نموذج أكبر مع شاشة بقياس 6.5 إنش ونموذج ثالث بسعر منخفض مع شاشة من نوع LCD بحجم 6.1 إنش، وقال كو إن الطرازين 5.8 و 6.5 إنش سيستخدمان لوحات OLED الأغلى والأكثر ملاءمة مثل جهاز iPhone X، كما ستضم الهواتف بطاريات جديدة على شكل حرف L، والتي ينبغي أن تضيف عمر البطارية أطول.

وظهر مؤخرًا تقرير يوضح صورة مسربة للهواتف، إلى جانب توضيحه أن شركة آبل سوف تطلق على خليفة هاتف iPhone X اسم iPhone Xs، بينما يحمل النموذج الأكبر اسم iPhone Xs Max، مما يعني إزالة وصف “بلس” Plus الذي جرى استخدامه لهواتف آيفون الأكبر منذ إطلاق هاتف iPhone 6 في عام 2014.

وبحسب المحلل كو فإن هواتف iPhone Xs و iPhone Xs Max سوف تشتمل على مساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، مع إطارات من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومعالج A12 الجديد، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وثلاثة خيارات لونية هي الأسود والأبيض والذهبي.

وقال كو إن هاتف iPhone Xs سيبدأ بسعر 800 دولار، بينما يبدأ هاتف iPhone Xs Max من سعر 900 دولار، مع توقع شحن الهواتف في شهر سبتمبر/أيلول، بينما يبدأ سعر نموذج LCD منخفض التكلفة بشاشة 6.1 إنش من 600 دولار، والذي يتضمن معالج A12 الجديد ولكن بخيارات تخزين أقل وذاكرة وصول عشوائي أقل وكاميرا خلفية واحدة بدقة 12 ميجابيكسل ودقة شاشة أقل وبطارية أصغر.

وتتضمن الأجهزة الثلاثة ميزة التعرف على الوجه Face ID، وتعمل بواسطة أحدث نسخة من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة آي أو إس iOS 12، والذي من المفترض أن يصل إلى أجهزة آيفون القديمة، بحيث يتضمن هذا النظام العديد من الميزات الجديدة مثل اختصارات سيري ووضع عدم إزعاج جديد وعناصر تحكم تتيح لك معرفة المدة التي تستخدم فيها تطبيقات معينة وإشعارات جديدة وميموجي مخصصة والمزيد.