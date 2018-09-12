الاحتلال يرفع الطوق الأمني عن غزة والضفة

رام الله- وطن: رفع جيش الاحتلال، الطوق الأمني الذي فرضه على الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ السبت الماضي، بحجة الاعياد اليهودية.

وأعلنت سلطات الاحتلال إعادة فتح المعابر والحواجز مع الضفة والقطاع، على أنّ تعود لفرض الطوق في الأيام المقبلة خلال شهر سبتمر الجاري.

وسيبدأ الإغلاق الأمني المُقبل منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء، الموافق 17 من سبتمبر الجاري، وحتى منتصف ليل الأربعاء- الخميس 19 من الشهر ذاته، بحجّة ما يسمى بـ"عيد الغفران". كما سيفرض الطوق مجددًا منتصف ليل السبت- الأحد، 22 سبتمبر، وحتى الاثنين الأول من أكتوبر، بذريعة "عيد العرش".