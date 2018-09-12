ضابط بجيش الاحتلال: لن تكون تهدئة مع غزة خلال العقد المقبل

وطن-وكالات: قال هيرتسي هاليفي، رئيس القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال انه لن يكون هناك "هدوء طويل المدى على حدود قطاع غزة في المستقبل القريب، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست".

واضاف هاليفي: لا أعتقد أننا سنشهد هدوءً كاملا خلال العقد القادم في قطاع غزة، مشيراً الى قرب قيام جيش الاحتلال بعملية عسكرية في غزة قائلا ،إن" إسرائيل اقتربت من عملية عسكرية ضد حماس هذا الصيف".

ونوه هاليفي، إلى ان أكبر تهديد لإسرائيل هو قدرة عناصر المقاومة على الوصول الى داخل إسرائيل، قائلاً "دخول قوة عدو ، تحت الأرض أو البحر أو بأي طريقة أخرى، دون أن نكون قادرين على منعها، حيث يلتقي المدنيون مع عناصر من حماس أو منظمات أخرى"، مشيرا الى قيام الاحتلال ببناء جدار طويل تحت الأرض على طول الحدود مع القطاع، من المتوقع أن يكتمل بحلول أواخر عام 2019، بالاضافة الى استخدام أجهزة الاستشعار لتدمير الأنفاق.

كما تقوم حكومة الاحتلال ببناء حاجز تحت الماء قبالة ساحل شمال قطاع غزة من أجل منع تسلل حماس عن طريق البحر. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من بناء الحاجز الذي يبلغ ارتفاعه 50 مترا وعرضه ستة أمتار بنهاية العام ، وسيمتد على مسافة 200 متر من مجمع زيكيم في البحر المتوسط.

ووضع هاليفي الصواريخ في المرتبة الثانية في قائمة التهديدات، والبالونات الحارقة في المرتبة الثالثة.

ومع ذلك، أعرب عن دعمه لبناء ميناء بحري في غزة ، قائلا إنه "يمكن أن يقلل من عداء سكان غزة تجاه إسرائيل إذا كان الميناء سيستخدم كممر للبضائع وللمدنيين وليس كأداة لدعم حماس".