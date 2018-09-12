أبو الغيط: الهدف من أزمة الأونروا إخضاع الفلسطينيين.. ومؤتمر دولي قريب لدعمها

وطن: قال أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن "الأردن و مصر دعتا إلى مؤتمر دولي، له شق قانوني وسياسي، لبحث أزمة الأونروا".

وأَضاف خلال مؤتمر صحفي، عُقد بمقر الجامعة بالقاهرة، مساء الثلاثاء، عقب نهاية الاجتماع الدوري لوزراء الخارجية، أنّه "يتم التحضير للمؤتمر، الذي يهدف إلى حشد الدعم السياسي والمالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي تُعاني من أزمة مالية خانقة، أثّرت على عملها، منذ بداية العام الجاري، إذ اتّخذت إدارتُها بمقتضى هذه الأزمة إجراءات تقشّفية شديدة، طالت فصل موظفين، وتقليصات في الخدمات التعليمية والصحيّة، وصولًا إلى التلويح بتوقّف المساعدات الغذائية للاجئين. والذين بلغ تعدادهم وفق سجّلات الوكالة الأممية نحو 5.4 مليون.

وفي تصريحاته خلال المؤتمر، أكّد أبو الغيط أنّ "الهدف مما يحدث في هذه الأزمة هو الضغط على الفلسطينيين، وإخضاعهم وفرض عليهم قبول ما لا يمكن قبوله".