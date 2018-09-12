نفذ عملية طعن عام 2016.. الحكم بالسجن على الأسير أيمن الكرد لمدة 34 عاماً

وطن: حكمت محكمة الاحتلال الإسرائيلية، على الأسير "أيمن الكرد" منفذ عملية طعن عام 2016م، بالسجن الفعلي لمدة 34 عاماً.

وأفاد إعلام الأسرى، أنّ المحكمة العسكرية أصدرت، حكماً بالسجن الفعلي لمدة 35 عاماً بحق الأسير أيمن الكرد من سكان بلدة كفر عقب، إضافة إلى دفع غرامة مالية بقيمة 328 ألف شيكل، وذلك بتهمة تنفيذ عملية طعن عام 2016 .

وأوضح، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب الكرد بتاريخ 19/6/2016 بعد أن أطلقت النار عليه من مسافة قريبة في منطقة باب الساهرة في القدس، وأصابته بجراح خطرة في ظهره وعموده الفقري، وتركته ينزف لأكثر من نصف ساعة، قبل أن تقوم بنقله إلى مستشفى هداسا عين كارم، غرب القدس المحتلة، حيث وضع تحت العناية المكثفة في حينه، ورغم ذلك كان مكبلاً في السرير فاقداً للوعي.

وأضاف إعلام الأسرى بأن الأسير الكرد أصيب بشلل في أطرافه السفلى نتيجة إطلاق النار بشكل مباشر اتجاهه، وذلك بعد أن اتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية طعن لجنديين اسرائيليين أصيبا بجروح خطيرة.