فيديو| مشادة عراقية سعودية حول العدوان على اليمن وحكمة الملكة بلقيس

وطن-وكالات: مشادة كلامية نشبت خلال اجتماع لوزراء الخارجية في الجامعة العربية عقد بالقاهرة الثلاثاء بين وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري ووزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان حول دور السعودية في العدوان على اليمن.

وبدأت المشادة عندما تحدث الجعفري عن الأوضاع في اليمن، متمنيا عودة البلاد إلى سابق عهدها، ومشيرا إلى حكمة الملكة بلقيس عندما قالت: "إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها".

رد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية بقوله إن ملوك المملكة العربية السعودية قاموا بأدوار عظيمة تجاه العالم العربي والإسلامي، مؤكدا أن السعودية لم تسْعَ للحرب في اليمن، وإنما سعى لها الحوثيون وإيران.

عاد وزير الخارجية العراقي للرد مؤكدا أنه لم يقصد أيا من ملوك السعودية عندما استشهد بالآية الكريمة إن" الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها"، واتهم الوزير السعودي بتأويل كلامه وتحميله ما لم يقصده، مؤكدا أنه لا تنقصه الشجاعة كي يقول ما يريد دون تورية.

وقال في رده: "ليس من حقك تحميلي مقاصد اسقاطاتك الذهنية" .