هيئة الأسرى: أوضاع صحية سيئة لـ 3 أسرى بسجون الاحتلال

رام الله-وطن: أوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، بأن عدداً من الأسرى القابعين في معتقلي "عوفر" و"مجيدو"، يعانون من أوضاع صحية سيئة للغاية، نتاجاً لاستمرار سياسة الاستهتار الطبي المتعمد بحقهم من قبل إدارة سجون الاحتلال وتركهم فريسة للأمراض.

وأشار تقرير الهيئة إلى أن الأسير جمال حمامرة (52 عاماً) من بلدة حوسان في محافظة بيت لحم، يعاني من وجود كتل على رئتيه، ويشتكي من آلام حادة في صدره، ومنذ فترة أٌجريت له فحوصات طبية وصورة طبقية في مشفى "هداسا عين كارم" وهو بانتظار النتائج، لكن رغم وضعه الصحي الصعب، إلا أن إدارة معتقل "عوفر" لا تكترث لحالته المرضية الصعبة.

يذكر بأن الأسير حمامرة صدر بحقه أمر اعتقال إداري جديد لمدة ستة أشهر قبيل الافراج عنه بقليل.

كما يشتكي الأسير صخر سليم (26 عاماً) من بلدة عزون قرب قلقيلية، من البواسير وهو بانتظار أن تقوم إدارة معتقل "مجيدو" بتحويله لإجراء فحوصات طبية وتلقي العلاج اللازم.

أما عن المعتقل يزن الجعيدي (22 عاماً) من مخيم الدهيشة في بيت لحم، والقابع حالياً في معتقل "عوفر"، فهو يعاني من وجود قضيب بلاتين بساقه اليسرى بالقرب من مفصل الركبة، كما أن لديه مشاكل في النظر، وهو بحاجة إلى عناية طبية لحالته الصحية.