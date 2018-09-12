32 ألف دونم في مستوطنات غلاف غزة التهمتها الحرائق

رام الله-وطن: نشرت ما تسمى سلطة الطبيعة والحدائق في حكومة الاحتلال الأربعاء، تقريرها الخاص بأضرار الحرائق بمناطق غلاف غزة والتي اندلعت بفعل وسائل حارقة أطلقت من قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة في مارس الماضي.

وجاء في التقرير أن الحرائق أتت على 32 ألف دونم من الأحراش والمناطق الزراعية والطبيعية في الغلاف، بما يوازي 14% من مجمل المحميات الطبيعية في الغلاف.

كما قدرت الخسائر المادية نتيجة الحرائق في المحميات الطبيعية فقط بـ 15 مليون شيقل.

ومن بين المناطق التي تعرضت للحرائق مناطق زراعية بلغت مساحتها 14,237 دونم، و12,086 دونم من المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى 9,873 دونم من مناطق تابعة للصندوق القومي الإسرائيلي "كيرن كاييمت".

كما أتت النيران على ما مساحته 4,237 دونم من المناطق المفتوحة، أما المحمية الطبيعية القريبة من كيبوتس "بئيري" فكانت الأكثر تضرراً بنسبة بلغت 78%.

وذكر التقرير أن إصلاح آثار الحرائق سيستغرق سنوات طويلة وأن الضرر الذي حصل نتيجة هذه الحرائق غير مسبوق في مناطق "إسرائيل".

ونجح الشبان خلال الأسابيع الماضية في إحراق عشرات آلاف الدونمات المزروعة بالقمح للمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة بواسطة تلك الطائرات ردًا على "مجازر" قوات الاحتلال بحق متظاهري مسيرة العودة السلمييِّن.

( ترجمة صفا)