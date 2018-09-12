منظمة التحرير تثمن دعوة المفوض السامي لاجراء تحقيق مستقل بجرائم الاحتلال

رام الله-وطن: ثمنت منظمة التحرير الفلسطينية الدعوة التي اطلقها المفوض السامي لحقوق الانسان لاجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع حالات القتل والاصابات في صفوف المواطنين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة .

وقالت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي هذا اليوم الاربعاء: ان هذه الدعوة هي محل تقدير لدى شعبنا الفلسطيني وقيادته ودليل اضافي على الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال بحق ابناء شعبنا الفلسطيني.

واكدت الدائرة في ختام بيانها على تصميم القيادة الفلسطينية في ملاحقة اسرائيل لدى المراجع الدولية ذات الصلة وخصوصا محكمة الجنايات الدولية ومبدية تعاونها الكامل مع كل المؤسسات الدولية ذات الصلة لفضح جرائم الاحتلال وتقديم قادته الى منصة العدالة الدولية .