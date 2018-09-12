قوات القمع تقتحم قسم الأسرى في "عسقلان" وتجري عمليات تفتيش وتخريب

رام الله-وطن: قال نادي الأسير، إن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت، اليوم الأربعاء، قسم الأسرى في "عسقلان"، وهو الوحيد الذي يضم أسرى أمنيين، وشرعت بعمليات تفتيش وتخريب لمقتنيات الأسرى.

وذكر نادي الأسير، في بيان صحفي، أن إدارة معتقلات الاحتلال صعدت من اقتحاماتها وعمليات التنكيل والتفتيش والاستيلاء على مقتنيات الأسرى خلال الآونة الأخيرة، في إطار ما أعلنت عنه حكومة الاحتلال من توصيات للتضييق على الأسرى.

يذكر أن عدد الأسرى في معتقل "عسقلان" قرابة (50) أسيرا.