الانتربول الفلسطيني يتسلم مطلوبا هاربا خارج البلاد

رام الله-وطن: تسلم المركز الوطني للانتربول في فلسطين مطلوبا هاربا خارج البلاد بموجب مذكرة صادرة من النائب العام.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: انه وبعد ان وردت مذكرة للمكتب المركزي الوطني "انتربول فلسطين" صادرة من مكتب النائب العام للقبض على احد الاشخاص الهاربين خارج البلاد، على الفور باشر المكتب المركزي الوطني"انتربول فلسطين" باجراءات المتابعة ومخاطبة الأمانة العامة للشرطة الجنائية الدولية والتي بدورها اتخذت كافة الاجراءات اللازمة الى ان تم القاء القبض عليه في المملكة الأردنية الهاشمية وتسلمه لعرضه على القضاء الفلسطيني.