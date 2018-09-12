السفر عبر معبر رفح غداً لأصحاب كشوفات (9-10)

غزة- وطن: قالت داخلية غزة، إن آلية السفر عبر معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة غدًا الخميس سيكون للمتبقين من الحافلة الثانية، إضافة للمسافرين في الحافلة الثالثة من كشف (10/9).

وأوضحت في بيان لها، أن على المسافرين المعنيين بالتواجد غدًا الساعة 06:00 صباحًا في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس؛ لتسهيل إجراءات سفرهم.

ونوّهت إلى ضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم للأبناء المرافقين مع أمّهاتهم.

وللطلاع على كشف المسافرين اضغط هنا