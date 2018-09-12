ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام

رام الله- وطن: يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام وهم: عمران الخطيب من غزة، وجمال علقم من بيت لحم، وخضر عدنان من جنين.

وأفاد نادي الأسير في بيان له أن الأسير الخطيب (60 عاماً) يواصل إضرابه عن الطعام منذ (39) يوماً، مطالباً بالإفراج المبكر عنه، فيما يواصل الأسير علقم إضرابه منذ (15) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، والأسير عدنان رفضاً لاعتقاله التعسفي وهو مضرب عن الطعام منذ (11) يوماً.

وذكر نادي الأسير أن الأسير الخطيب محكوم بالسّجن المؤبد و(12) عاماً وقد حُدد المؤبد له بـ(45) عاماً قضى منها (21) عاماً، والأسير علقم وهو أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقلات الاحتلال نحو (13) عاماً، وكذلك الأسير عدنان وهو أسير سابق قضى سنوات في معتقلات الاحتلال ونفذ عدة إضرابات ضد اعتقاله الإداري.