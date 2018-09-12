بينهم رضيعة.. لاجئون فلسطينيون محتجزون في تركيا يناشدون المساعدة

أنقرة- وطن: جدد لاجئون فلسطينيون محتجزون داخل مركز "كريت جندرما مركزي" بمدينة انطاكيا التركية منذ قرابة شهر، بحجة دخولهم الأراضي التركية بطريقة غير نظامية، مطالبتهم منظمة التحرير وسفارة فلسطين في تركيا، بالتوسط لدى الحكومة التركية من أجل الإفراج عنهم.

ونقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" عن اللاجئين قولهم إنهم أطلقوا مناشدات عديدة من أجل التوسط لدى الحكومة التركية للإفراج عنهم والتخفيف من مأساتهم، إلا أن مناشداتهم ذهبت أدراج الرياح.

وقال المحتجزون الفلسطينيون :"إنهم تواصلوا مع السفارة والفصائل الفلسطينية في تركيا، وقد وعدوا بأنهم سيتدخلون لدى السلطات التركية من أجل اطلاق سراحهم، وتسوية أوضاعهم القانونية إلا أنهم لم يلمسوا شيئاً حقيقياً على أرض الواقع يخفف من مأساتهم".

يشار أن السلطات التركية تواصل احتجاز 10 لاجئين فلسطينيين سوريين هم: جميل خليل امارة، غفران حميد، أحمد خالد محمد، أمل حميد، والرضيعة نايا (8 أشهر)، خالد محمود الخطيب، وأحمد عماد مصطفى، وزوجته وابنته، وعبد الرحمن محمود.