الاحتلال يعتقل مقدسيين أفشلوا مؤتمراً تطبيعياً في إحدى فنادق القدس

القدس- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، الشابين عامر البلبيسي، وإيهاب الشلبي، خلال تظاهرة نظمها شبان مقدسيون لإفشال مؤتمر يهودي حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في القدس بأن مجموعة من المقدسيين تمكنوا من دخول منطقة المؤتمر قبل بدء فعالياته، مرددين هتافات ضد الاحتلال، أعقبها اقتحام من قبل قوات الاحتلال للمنطقة، ومحاصرة المتواجدين فيه وملاحقة النشطاء واعتقال اثنين منهم على الأقل.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الشارع الرئيسي في الحي، واحتجزت شبان وحررت بطاقاتهم الشخصية، وسط توتر شديد ساد المنطقة دون أن يقام المؤتمر اليهودي.