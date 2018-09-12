مفتي فلسطين يطالب بالتشبث بأرض الخان الأحمر

القدس- وطن: قال الشيخ محمد حسين مفتي فلسطين والأراضي المقدسة، إنَّ الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال على أراضي الفلسطينيين في حي «الخان الأحمر» تَستوجب منا الإصرار الشديد للتشبث بهذه الأرض الفلسطينية.

وأوضح «مفتي القدس»، خلال لقائه على شاشة «الغد» الإخبارية، مع رائد الشريف مراسل قناة الغد من الخان الأحمر، أن الاحتلال الإسرائيلي يُهدد اليوم حياة أهالي حي الخان الأحمر، وغدًا سيهدد تجمعات أخرى، مطالبًا بالتكاتف من كل أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشاد «مفتي القدس»، بمشاركة وفود من دار الإفتاء الفلسطينية ووزارة المالية المشاركة في الفعاليات المنددة بهدم حي الخان الأحمر.

ويتوافد عددٌ كبير من الفلسطينيين على حي الخان الأحمر، وذلك للاعتصام لرفض قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالهدم، في الوقت الذي شددت فيه قوات الاحتلال من تواجدها.