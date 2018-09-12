تحذيرات من مخطط تهويدي لتغيير واقع الأقصى خلال الأعياد

القدس- وطن: حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، من مخطط يهودي يستهدف تغيير الواقع في المسجد الأقصى المبارك خلال الأعياد اليهودية هذا العام، داعية المواطنين والمتضامنين لتكثيف حضورهم في المسجد خلال هذه الأيام.

وحمّلت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن "كل تبعات هذا السلوك الخطير والذي يعبث بالمنطقة كلها".

وأوضحت أن الاقتحامات التي تخطط لها الجماعات اليهودية بدعم كامل من حكومة الاحتلال، تأخذ هذا العام منحى خطيراً للغاية، ويقف خلفها مخطط سياسي تشرف عليه حكومة نتنياهو.

وذكرت أن المخطط يهدف إلى إحداث تغيير للواقع في المسجد الأقصى، وهو الأمر الذي يستوجب درجة عالية من التحرك لمختلف الأطراف، بحسب البيان.

ودعت الهيئة شعبنا الفلسطيني والمتضامنين معه لتكثيف الحضور في المسجد الأقصى هذه الأيام لمواجهة ما يحاك من مخططات، كما دعت الرئاسة الفلسطينية ومختلف الأطراف الفاعلة فلسطينيًا إلى التحرك دبلوماسيًا وميدانيًا.

ودعا البيان المملكة الأردنية ملكاً وحكومة إلى القيام بالدور المكلفين به لحماية المسجد الأقصى الذي يخضع للوصاية الهاشمية الأردنية.

كما دعت الهيئة الإسلامية المسيحية مجلس الأمن الدولي إلى العمل الجاد على وقف هذه المخططات، واستشعار خطورة مآلات المخططات الإسرائيلية بحق المقدسات.