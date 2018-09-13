الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة

رام الله- وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات، خلال مداهمات لمنازل المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة شبان لدى اقتحامها لمناطق متفرقة من محافظة رام الله.

وقالت مصادر محلية إن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية بيت ريما شمال غرب المدينة وداهمت عدة منازل واعتقلت الشقيقين محمد الدرة الريماوي وعدلي الريماوي، كما اعتقلت الشاب إسماعيل الريماوي، بعد تفتيش منازلهم واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير أبو مشعل غربا واعتقلت المواطن يحيى صلاح عطا بعد مداهمة منزله ونقلته إلى المنطقة الشمالية من القرية ومنها إلى جهة مجهولة.

وفي ذات السياق، اقتحمت قوات الاحتلال منزل القيادي في حماس الأسير جبر أبو عليا في قرية المغير شمالا وقامت بتفتيش منزله وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

واقتحمت قوة عسكرية بلدة نعلين غربا واعتقلت الشاب وليد سرور بعد مداهمة حي "العين" في البلدة.

وفي قرية صفّا جنوب غرب المدينة داهمت قوات الاحتلال مركز "حنظلة" الثقافي التابع للجبهة الشعبية وشرعت بتفتيشه، كما استدعت قياديا في الجبهة للتحقيق معه في معسكر"عوفر".

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين، خلال عمليات دهم وتفتيش نفذتها في العديد من البلدات وطالت عددا من المنازل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت بلدة بيت أمر شمال الخليل واقتحمت عدة منازل واعتقلت احمد خضر عبد القادر أبو هاشم (52 عاما)، وعلاء موسى حسن زعاقيق (28 عاما)، ونقلتهم لمركز التوقيف والاعتقال في التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" شمال البلدة.

وأضافت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت بلدات يطا، واذنا، والظاهرية، وحلحول، واقامت حواجزها على مدخل السموع، ومفرق مخيم الفوار، وفي حارة أبو سنينة داخل مدينة الخليل، واعتقلت عبد الحميد البطاط، ووسام غيث، وحازم احمد عوض زماعرة، وفتشت منازل مواطنين وعاثت فيها فسادا، عرف من أصحابها منزل المواطن نائل الفاخوري.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الشاب محمود طعمة عبد الله العريدي (25 عاما)، من قرية حوسان غرب بيت لحم بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.