الفرا: لا يوجد تأكيد رسمي حول نية التشيك نقل سفارتها إلى القدس المحتلة

رام الله- وطن: نفى سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوربي عبد الرحيم الفرا الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام وخاصة الاسرائيلية حول قرار دولة التشيك نقل سفارتها من تل ابيب الى القدس.

واكد الفرا لإذاعة " صوت فلسطين " صباح اليوم الخميس، انه لا يوجد تأكيد رسمي حتى هذه اللحظة حول قرار التشيك نقل سفارتها الى القدس المحتلة، مشيرا الى انه كانت هناك تأكيدات من قبل وزارة خارجية التشيك بعدم نقل سفارتها الى القدس.

وأضاف الفرا ان الاتحاد الأوربي وخاصة جهاز الخدمة الخارجي الذي تمثله فيدريكا موغريني كان قد طالب جميع الدول الاعضاء بالاتحاد بعدم نقل سفارتهم الى القدس لان ذلك يؤثر على عملية السلام وحل الدولتين.

ونوه الفرا الى ان الامانة العامة للاتحاد الأوربي لا يوجد لديهم اي معلومة رسمية حول قرار التشيك.

من جهة أخرى، أعلن الفرا أن الاتحاد وافق نقاش مجموعة من المقترحات الفلسطينية تتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ورفض الاستيطان بالكامل والغاء اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع دولة الاحتلال.

وقال الفرا ان اجتماعات اللجنة الفلسطينية الأوربية الفرعية في عدد من القطاعات تخلله حوار سياسي فلسطيني أوروبي لبحث الاعتراف بالدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ورفض الاستيطان بالكامل.

وأضاف الفرا ان الجانب الفلسطيني ركز على الدور التي يجب ان تقوم به أوروبا للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وبحث أهمية الدور الأوروبي في لعب دور فاعل بقضية وكالة الأونروا والتهديد بإخلاء وهدم الخان الأحمر.

وأشار الفرا الى ان الدول الأعضاء بالاتحاد هم من يقررون في موضوع الاعتراف بدولة فلسطين منوها الى انه يجري الحديث عن ابرام اتفاقية شراكة كاملة فلسطينية اوربية.