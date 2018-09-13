الاحتلال يحكم على الأسير ايمن الكرد بالسجن 35 عاما لطعنه شرطيين في القدس

رام الله- وطن: ذكرت صحيفة "هآرتس" أن محكمة الاحتلال المركزية في القدس فرضت، أمس الأربعاء، حكما بالسجن لمدة 35 عاما، على الشاب أيمن الكرد (20 عاما)، الذي تتهمه بطعن شرطيين قرب باب الساهرة في القدس المحتلة، قبل عامين، بينهما شرطية أصيبت بجروح خطيرة سببت لها الشلل.

وأضافت الصحيفة أن الكرد طعن شرطيين احتلاليين عدة طعنات في الرقبة والعمود الفقري مما تسبب بشلل شرطية، فيما أصيب الكرد برصاص أحد الشرطيين، ومنذ ذلك الحين يتنقل على كرسي متحرك.

وبالإضافة إلى العقوبة بالسجن، فرض القضاة على الكرد دفع تعويض للشرطيين 328 ألف شيقل.