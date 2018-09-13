مصطفى البرغوثي: الاحتلال ارتكب جريمة جديدة فجر اليوم في الخان الاحمر

رام الله- وطن: وصف الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ما قامت به قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، من اقتحام للخان الأحمر وهدم لأربعة كرفانات مخصصة للعائلات الشابة، بأنه جريمة جديدة روعت قوات الاحتلال اثناء ارتكابها النساء والاطفال في القرية وفرضت عليها حصاراً لساعات، ومنعت خلاله حتى سيارات الاسعاف والفرق الطبية من الوصول اليها.

وأضاف البرغوثي ان استخدم الاحتلال لسياسة لهدم تهدف لاختبار ردود الافعال، تمهيدا لارتكاب جريمة التطهير العرقي ضد بلدة الخان الاحمر بكاملها.

ودعا الى تعزيز تواجد نشطاء المقاومة الشعبية على مدار الساعة للتصدي لقوات الاحتلال التي تحاول تنفيذ مخططها.