اختطاف مواطن في حلحول

وطن: قال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن مواطنا تعرض للخطف من قبل مجهولين في بلدة حلحول شمال الخليل صباح اليوم الخميس، وأصيب اثنين كانا برفقته بعد رشهما بغاز الفلفل، وتم نقلهما الى عيادة صحية لتلقي العلاج وتم التحفظ عليهما من قبل الشرطة .

واضاف العقيد ارزيقات ان خلفية الحادث غير معلومة حتى اللحظة، ومن خلال التحقيقات تبين ان المختطف يسكن في منطقة واد الهرية بمدينة بالخليل

وبيّن ارزيقات ان الشرطة باشرت بإجراءات البحث والتحري في الحادثة وتعمل لإخلاء سبيل المختطف والقبض على المشتبه بهم .