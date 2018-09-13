استمرار حالة التوتر في سجن "عسقلان" عقب اقتحام قسم 3

رام الله- وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن حالة من التوتر ما زالت تسود سجن عسقلان، عقب اقتحام قسم (3) أمس الأربعاء، من قبل وحدات القمع التابعة لإدارة مصلحة سجون الاحتلال.

وأوضحت الهيئة في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، أن وحدات القمع قامت خلال مداهمتها للقسم بإجراء تفتيشات استفزازية لغرف الأسرى، وعبثت بمقتنياتهم الخاصة، وألحقت بها أضرارا جسيمة.

كما أغلقت أيضا إحدى غرف القسم، وفرضت سلسة من العقوبات بحق الأسرى المتواجدين فيه تمثلت بمنعهم من الخروج "الفورة" وإغلاق "الكانتينا".

يذكر أن عدد الأسرى القابعين حاليا في سجن عسقلان يبلغ 50 أسيرا.