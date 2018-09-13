محدث.. استئناف العمل في معبر رفح

غزة- وطن: قالت إدارة معبر رفح البري ان العمل استأنف في المعبر اليوم الخميس بعد اغلاقه لساعات احتجاجاً على اجراءات وزارة الداخلية في غزة.

وأوضحت إدارة معبر رفح ان الحافلة الأولى جار تجهيزها للمغادرة للجانب المصري.

وقررت السلطات المصرية اليوم الخميس إغلاق معبر رفح البري امام حركة المسافرين الفلسطينيين.

وقال العقيد معتز دلول مدير دائرة الاعلام بمعبر رفح، ان اغلاق المعبر بشكل مفاجئ جاء بسبب اعتراض الجانب المصري على الآلية الجديدة لوزارة الداخلية في غزة.