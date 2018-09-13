هيئة الاسرى: قضية الأسرى مركزية وحاضرة باستمرار على طاولة القيادة

رام الله- وطن: قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، اليوم الخميس، إن قضية الأسرى ثابتة ومركزية وحاضرة باستمرار على طاولة القيادة والحكومة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده أبو بكر في مقر محافظة بيت لحم، بحضور محافظ بيت لحم جبرين البكري، وأهالي الأسرى، مضيفا ان الاحتلال يستهدف الأسرى من خلال الاقتحامات المستمرة لأقسام السجون وقمعهم وسحب انجازاتهم.

وأشار أبو بكر إلى أن الاحتلال يضيق على الاسيرات، من خلال وضع كاميرات في مكان الفورة، ما اضطرهن لالتزام الزنازين منذ ثلاثة أيام.

وناقش المجتمعون أبرز القضايا التي تهم شؤون الحركة الأسيرة والأسرى المحررين، لافتا إلى أن هناك ثلاثة أسرى يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال.

من جانبه، أكد البكري أن القيادة الفلسطينية تولي اهتماما كبيرا لقضية الأسرى، داعيا إلى تفعيل المشاركة الشعبية في فعاليات دعم الأسرى لإيصال صوتهم للعالم أجمع.