ماليزيا تستنكر قرارات الإدارة الأميركية تجاه فلسطين
وطن-وكالات: أعربت ماليزيا، عن قلقها واستنكارها من موقف الولايات المتحدة تجاه فلسطين.
وأكدت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء "برناما"، اليوم الخميس، أن الموقف الأميركي يتعارض مع الجهود المبذولة لإيجاد حل شامل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وانه سيفشل ويؤثر على جهود المجتمع الدولي لضمان سلامة واستقرار المنطقة.
ووصفت ماليزيا تصرفات أميركا بأنها انتهاك صارخ لحقوق الشعب الفلسطيني في نضاله لإقامة دولته المستقلة.
وأوقفت الولايات المتحدة التمويل الذي كانت تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واغلقت مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وحثت ماليزيا المجتمع الإسلامي على مواصلة إظهار التضامن مع الفلسطينيين، ودعت ماليزيا أيضا المجتمع الدولي إلى اتخاذ جميع أشكال التدابير القانونية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية لتحقيق السلام في المنطقة.