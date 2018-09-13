الاحتلال يطلق النار تجاه الشبان شرق غزة

غزة-وطن: أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار مساء اليوم الخميس، تجاه مجموعة من الشبان الثائرين خلال تجمع سلمي للشبان قرب السياج الفاصل قرب موقع ملكة شرق حي الشجاعية بمدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكان عدد من الشبان تجمعوا قرب السياج الفاصل المقابل لموقع ملكة العسكري شرق حي الشجاعية تأكيداً على استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة.

هذا وأطلق جنود الاحتلال المتمركزين في الموقع العسكري النار تجاه الشبان، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، واستخدم الشبان البالونات والطائرات الحارقة رداً على استهدافهم من قبل جنود الاحتلال.

واندلعت حرائق كبيرة في الأحراش الزراعية قرب منطقة يطلق عليها "فجة" القريبة من موقع ملكة العسكري شرق غزة بفعل إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة من قطاع غزة.