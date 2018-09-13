الاحتلال يستولي على 1079 دونما جنوب شرق طوباس

طوباس-وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، بالاستيلاء على 1079 دونما، و666 مترا مربعا؛ "لأغراض أمنية" في منطقة الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس.

وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، بأن الأراضي المخطَرة موزعة على (15) قطعة أرض، في خمسة أحواض، وكلها اراضي "طابو".

وتبلغ مساحة سهل "البقيعة" الذي يضم أراضي "الرأس الأحمر" تقريبا 98 ألف دونما، وكانت قوات الاحتلال أخطرت قبل أكثر من شهرين تقريبا بوضع اليد على 68 دونما من المنطقة نفسها؛ للسبب ذاته.