إسلامي قلقيلية يفوز على بيت صفافا برباعية في دوري الأولى

بيت لحم-وطن: حقق فريق إسلامي قلقيلية، فوزه الأول في دوري الدرجة الأولى، على حساب الضيف العربي بيت صفافا، بنتيجة أربعة اهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، على ملعب نابلس البلدي، في افتتاح مباريات الجولة الثانية.

وبهذا الفوز صالح الإسلامي جماهيره، بعد ان مني بخسارة في الجولة الأولى امام شباب الخضر بواقع هدفين دون رد.

بيت صفافا تلقى خسارته الأولى بعد ان تعادل في مستهل مشواره امام هلال اريحا 1-1.

تناوب على احراز اهداف الإسلامي، شاهر داود "23"، معاذ أبو ليل "51"، ومؤيد طومار "65" من ضربة جزاء، وشاهر داود "88". اما هدف بيت صفافا فأحرزه علاء عريقات في الدقيقة الثالثة من بدل الضائع من الشوط الأول.

وتقام يوم غد الجمعة ثلاثة لقاءات على النحو التالي:

اهلي قلقيلية / القوات الفلسطينية على ملعب جمال غانم الساعة 5 مساء.

طوباس/ دورا على ستاد الجامعة الامريكية الساعة 5 مساء

أبناء القدس / العيسوية على ستاد فيصل الحسيني الساعة 5 مساء.

وتختتم الجولة الثانية يوم السبت المقبل بلقاءين يجمع الأول جنين وشباب الخضر على ستاد الجامعة الامريكية الساعة 5 مساء، والآخر بين هلال اريحا وشباب العبيدية على ستاد اريحا الساعة 5 مساء.