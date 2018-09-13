ابو هولي وكرينبول يبحثان آليات الدعم السياسي والمالي للاونروا

رام الله-وطن: طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين احمد ابو هولي، المجتمع الدولي بضرورة العمل على تطويق الأزمة المالية التي تعاني منها "الاونروا" والتي يجب التمسك بها اكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل المساعي الاميركية الاسرائيلية لأنهاء عمل الوكالة قبل ايجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية.

وقال ابو هولي خلال لقائه مفوض عام "الاونروا" بيير كرينبول، اليوم الخميس، في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله ان السياسة الاميركية العدوانية ضد وكالة الغوث لتصفيتها باتت مكشوفة وجوبهت برفض دولي، لافتا الى ان الرد الشعبي الفلسطيني في الضفة الغربية ولبنان وقطاع غزة وفي الدول المضيفة كان قويا ورسالته وصلت لدول العالم بأن اللاجئين الفلسطينيين لن يتخلوا عن وكالة الغوث ولن يقفوا مكتوفي الايدي اما المؤامرة الاميركية لإسقاط حقهم في العودة الى جانب رفضهم لمشاريع التوطين والوطن البديل.

وبحث ابو هولي وكرينبول خلال اللقاء، الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث، وآليات التحرك لحشد الدعم المالي لها كما وقفا امام نتائج اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب وكيفية البناء عليه لإنجاح مؤتمر المانحين في نيويورك.

ولفت ابو هولي، الى وجود اجماع عربي داعم لوكالة الغوث ولمهامها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار الأممي رقم 302 الذي تم التأكيد عليه في البيان الختامي لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي اختتم اعماله يوم امس، مشيرا الى ان الموقف العربي الموحد الداعم لوكالة الغوث سيكون له تأثير ايجابي على مخرجات المؤتمر الدولي للمانحين الذي سيعقد في نيويورك اواخر شهر ايلول الحالي.

واشاد ابو هولي بجهود المفوض العام ورسالته التاريخية، لافتا الى ان منظمة التحرير الفلسطينية تعتبرها وثيقة تاريخية لأهميتها وما حملته من موقف قوي رافض لكل الاجراءات الاميركية التي تستهف وكالة الغوث وحق اللاجئين في العودة الى ديارهم.

من جهته عبر كرينبول عن تقديره لوقفة دائرة شؤون اللاجئين واللاجئين الفلسطينيين واللجان الشعبية في المخيمات لدعم وكالة الغوث الدولية.

كما ثمن كرينبول موقف وزراء الخارجية العرب وقراراتهم الداعمة للوكالة وتحركاتهم لتحشيد الدعم السياسي والمالي، لافتا الى ان العجز المالي في موازنة الوكالة انخفض الى 186 مليون دولار وانه سيواصل جهوده وتحركاته لحشد المانحين لتغطية العجز المالي وضمان استمرار عمليات الوكالة في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

واتفاق الجانبان على تكثيف جهودهما المشتركة لحشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الغوث للحفاظ على مهامها وخدماتها التي تقدم لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني وانجاح المؤتمر الدولي الذي سيعقد في نيويورك نهاية الشهر المقبل، والذي يقام على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة برعاية المملكة الأردنية الهاشمية والسويد والاتحاد الأوروبي واليابان وتركيا بصفتها رئيس اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث لحشد الدعم المالي لمساعدة الوكالة الخروج من ازمتها المالية.

حضر اللقاء: مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير احمد حنون، ورئيس هيئة العاملين في وكالة الغوث حكم شهوان.