انطلاق فعاليات مهرجان بيت جالا الدولي الثامن للسلام

بيت لحم-وطن: انطلقت في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم مساء اليوم الخميس، فعاليات مهرجان بيت جالا الدولي للسلام 2018 تحت شعار "بيت جالا بلد الكل".

وبدأت فعاليات المهرجان الذي يستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري ويشرف على تنظيمه بلدية بيت جالا، بمسيرة انطلقت من امام مقر البلدية وصولا الى المركز المجتمعي حيث انيرت الشعلة اعلانا بانطلاق الفعاليات.

وتخلل اليوم الأول، عروض فلكلورية، من بينها عرض لوحة "زناد وزلغوطة" لفرقة بلدي للفنون والثقافة والزجل الشعبي من مدينة جنين، وعرض "مينتالست" لباسم البندك، وعرض فلكلور يوناني، بالإضافة لمقتطفات من عرض حلم الصحراء وعرض صلال لفرقة دوبان.

وقالت الناطق الاعلامي باسم المهرجان سوزان الحذوة، "ان المهرجان يستضيف العديد من الفرق الفنية في الفلكلور والتراث من مختلف انحاء العالم وبالتعاون مع بلديات المدن المتوأمة مع بلدية بيت جالا مثل برج براغ الالمانية، وفيينا النمساوية، ابيغ فيلييه من فرنسا وأخرى من ورومانيا، بالإضافة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت الحذوة، ان اليوم الثاني من ايام المهرجان سيأخذ الطابع العائلي، حيث سيتخلله العديد من الأنشطة الخاصة بالأطفال والعائلة مثل، نشاط تفاعلي موسيقي وحركة مع المهرجين بقيادة ايهاب زبلح، فن وسلام، مع سلام البندك، نشاط تفاعلي للأطفال مع دورين منًير، وغيرها من الانشطة الأخرى بالتعاون مع فرق دولية ومحلية.

وسيختتم المؤتمر نشاطاته بجملة لعروض عزف موسيقى الجاز لفرق محلية وأجنبية مختلفة.