الاتحاد الأوروبي يحذر من عواقب هدم الخان الأحمر

رام الله -وطن: حذر البرلمان الأوروبي في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الخميس، من عواقب هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

ودعا الأوروبي إلى الرد بحزم على سياسة تقويض حل الدولتين وهدم المنشاءات التي يمولها الاتحاد والدول الأعضاء في المناطق المصنفة (ج)، مطالبا إسرائيل بوقف سياسة التهجير القسري التي تمارسها بحق الفلسطينيين البدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة والنقب.

وأضاف البرلمان: إن إسرائيل تتحمل مسؤولية توفير مستلزمات التعليم والصحة للسكان الخاضعين تحت الاحتلال، داعيا إلى وقف جميع الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغير الوضع القائم ووقف سياسة هدم المنشاءات الفلسطينية في الاراضي المحتلة.