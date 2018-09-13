برشلونة يهزم ريال مدريد.. في الرواتب

وطن-وكالات: تمكن نادي برشلونة الإسباني من التفوق على غريمه التقليدي، ريال مدريد، لكن هذه المرة ليس في الملاعب والألقاب، بل في ميدان آخر، وهو الرواتب.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الخميس، بأن رابطة الدوري الإسباني نشرت قائمة بالحد الأقصى للرواتب الذي يمكن أن تنفقه الأندية الـ20 المتنافسة في الموسم الرياضي 2018-2019.

وأظهرت البيانات بأن في وسع برشلونة أن ينفق 66.5 مليون يورو (77 مليون دولار)، أكثر من منافسه ريال مدريد.

وحسب القائمة سينفق برشلونة ما يقرب من 633 مليون يورو، بينما سينفق ريال مدريد 566.5 مليون يورو.

وبدا الفرق شاسعا بين الغريمين وبقية الأندية، إذ بلغ الحد المسموح للفريق الثالث، وهو أتلتيكو مدريد، 293 مليون يورو.

وكان أقل حد صرف من نصيب نادي بلد الوليد، الصاعد حديثا إلى دوري الدرجة الأولى في إسبانيا، وبلغ 24 مليون يورو (28 مليون دولار أميركي).

ويشير الحد الأقصى للمرتبات إلى المبلغ الذي يمكن لكل فريق إنفاقه على اللاعبين في الفريق الأول، بمن فيه الموظفين والاعبين.

وتشمل المرتبات: المرتب الثابت والمتغير والضمان الاجتماعي والمكافآت، وتكاليف الاستحواذ وغيرها، مع الملاحظة أن النادي لا يجب أن يصل إلى هذا الحد.

وتعتمد معادلة الصرف التي أقرتها على حجم المداخيل والرعايات التي يحققها النادي والنفقات المتوقعة في الأندية، وذلك للمحافظة على ما يعرف باللعب النظيف.