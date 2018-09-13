نجم ليفربول يكشف دور "الثلاثي المرعب"

وطن-وكالات: في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام البريطانية، كشف السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول الإنجليزي، عن ما يدور بينه وبين زميليه المصري محمد صلاح والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وشدد ماني على الدور الكبير الذي يبذله فيرمينو وصلاح في هجوم الفريق ما يساعده على إحراز الكثير من الأهداف.

وقال النجم السنغالي في تصريحات نقلها موقع "بليتشر ريبورت": "الجميع يتحدث بشكل مستمر عني أنا ومحمد صلاح، دون أن يلتفتوا إلى أن السبب في انتصارات الفريق هو أننا فريق جماعي وقوتنا في اللعب الجماعي دون أن يكون هناك نجم واحد يعول عليه الفريق في كل شيء".

وتابع ماني: "أيضا لدينا عنصر ثالث في هجوم الفريق مميز جدا ويبذل مجهودا كبيرا وهو فيرمينو الذي يبذل كل ما في وسعه من أجل مساعدتي أنا ومحمد صلاح على إحراز الأهداف".

وأضاف ماني: "لدينا خط دفاع مميز جدا أيضا وكذلك خط وسط رائع، والجميع يعمل معا في سيمفونية واحدة من أجل مساعدة الفريق في حصد الانتصارات والتقدم للأمام دائما".

ويقدم ليفربول منذ انطلاق الموسم الجاري أداء استثنائيًا ونجح في تحقيق الفوز في المباريات الأربع، التي خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحصد العلامة الكاملة ويتصدر جدول الترتيب.

كما فرض ساديو ماني نفسه نجما مطلقا للفريق هذا الموسم بعدما سجل 4 أهداف في المباريات الأربع تصدر بها جدول هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن.