الاحتلال يحكم على الطفل الأسير أنس حمارشة بالسجن سنتين

جنين- وطن: حكمت محكمة الاحتلال العسكرية في "سالم" على الطفل الأسير أنس حمارشة من بلدة يعبد جنوب جنين، بالسجن لمدة سنتين، بحسب ما افادت عائلة الطفل حمارشة مساء اليوم الخميس.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الطفل حمارشة عقب اقتحام منزله في بلدة يعبد، في السابع من تشرين اول الماضي، وحولته لمركز تحقيق "الجلمة"، رغم معاناته من مرض نادر في القدمين.

وبعد انتهاء التحقيق مع الطفل حمارشة، لم يتلق العلاج المناسب لوضعه الصحي، خلال احتجازه في قسم الأطفال بمعتقل "مجدو".

يشار إلى أن الطفل حمارشة هو نجل لأسير وشقيق لأسير، وقبل اعتقاله كان طالباً في الثانوية العامة، وحرمه الاحتلال من إكمال تعليمه، كما أن والدته اعتقلت لعدة أشهر سابقاً.

(وفا)