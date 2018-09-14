كان في طريقه لزفاف صديقه.. الاحتلال يعتدي بوحشية على شاب شرق بيت لحم

بيت لحم- وطن: أصيب شاب يبلغ من العمر (23 عاماً)، من قرية ارطاس جنوب بيت لحم، ليلة امس، برضوض وجروح جراء اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب، شرق بيت لحم.

وأفاد الهلال الأحمر فرع بيت لحم، بأنه تلقى بلاغا بإصابة شاب في منطقة "واد أبو الحمص" القريب من قريتي النعمان والخاص شرق بيت لحم، وانهم تحركوا للمكان وقدموا الإسعافات الأولية للشاب، الذي اصيب بجروح ورضوض جراء الاعتداء عليه من جنود الاحتلال، وتم نقله الى أحد المستشفيات في بيت لحم.

وأضاف "الهلال"، انه عند سؤال الشاب حول كيفية الاعتداء عليه قال: "كنت متوجها الى عرس أحد الأصدقاء في المنطقة، وان جنود الاحتلال اوقفوه وانهالوا عليه بالضرب المبرح".

"وفا"