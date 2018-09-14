قلنسوة تُفجع بوفاة المربية الحامل ميسم قشقوش بحادث سير

قلنسوة- وطن: فُجعت مدينة قلنسوة في أراضي48، فجر اليوم الجمعة، بوفاة الشابة المربية ميسم حمدان قشقوش ( 32 عاماً ) بحادث سير، وقع مساء أمس.

وأفادت مصادر محلية أن الضحية كانت حامل في الشهر السابع، حيث تعرضت لحادث سير بسيط، نقلت على أثره للمستشفى.

وأضافت أن الأطباء لم يتمكنوا من انقاذ حياتها، لكنهم استطاعوا انقاذ حياة الجنين.

وعملت المربية معلمة للبيلوجيا في المدرسة الشاملة في مدينة كفر قاسم، وهي أم لطفلة أخرى، ومن المتوقع تشييع جثمانها اليوم في قلنسوة.