فيديو| المغرب يطلق أول إذاعة للسجناء في الوطن العربي

وطن- وكالات: أطلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، أول إذاعة موجهة للسجناء، واحتضن السجن المحلي بالدار البيضاء، الذي يعد أكبر سجون البلاد، عملية إطلاق أول إذاعة موجهة للسجناء في العالم العربي.



وقالت مندوبية السجون وإعادة الإدماج، إن البث التجريبي لإذاعة "إدماج" سيتم من السجن المحلي عين السبع 1 عكاشة على أن يتم تعميمه لاحقا على باقي المؤسسات السجنية، وتضم شبكة البثّ، برامج تتنوع بين التثقيف والتحسيس والترفيه.

وقال أحد المسؤولين في المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن "هذه الإذاعة ستكون فرصة لتهذيب النزلاء، عبر مجموعة من البرامج التي ستبثها".

وأوضح "أن هذه البرامج تم إعدادها بمساعدة كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورابطة العلماء، ومؤسسة محمد السادس لإذاعة الإدماج، إضافة إلى الشركة الوطنية لإذاعة والتلفزة"، مشيرا إلى أن "الهدف من هذه المبادرة يتمثل في إدماج السجناء بعد الإفراج عنهم".

وترأس مناسبة إطلاق الإذاعة الخاصة ممثلو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، صباح الخميس، بحضور سفير المملكة البريطانية المعتمد في المغرب، وممثلين عن المؤسسات الوطنية الشريكة في المشروع، إضافة إلى مسؤولي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، داخل السجن المحلي عين السبع 1 في الدار البيضاء.