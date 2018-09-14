غرينبلات: خطة السلام الأمريكية ماضية رغم معارضة الفلسطينيين

وطن- وكالات: أعلن المبعوث الامريكي إلى الشرق الاوسط جايسون غرينبلات، أن المفاوضين الأميركيين دخلوا مرحلة ما قبل تدشين خطة السلام في الشرق الأوسط رغم مقاطعة القادة الفلسطينيين لها.

غرينبلات خلال حوار صحفي له، أمس الخميس، امتنع عن تحديد إطار زمنيّ لتنفيذ الخطة، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس الأميركيّ تستعدّ لانتقادات إسرائيلية لعناصر في الخطة.

وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنّ واشنطن تبنّت مقاربة جديدة إزاء بسط السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت المتحدّثة باسم الوزارة هيذر نويرت إنّ الصراع والخلافات لا يزالان مستمرّين على مدار سبعين عاماّ، وأن المقاربة الجديدة تحثّ الطرفين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من دون الكشف عن التفاصيل.

وكانت الخارجية الأميركية أعلنت إغلاق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مبرّرة ذلك بتخلّف المنظمة عن اتخاذ خطوات باتجاه بدء مفاوضات مع "إسرائيل".

وقالت الخارجية الأميركية في بيان لها في 10 أيلول/ سبتمبر إنه "وبعد مراجعة دقيقة لوضع مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن قررت الإدارة إغلاقه"، وزعمت أن منظمة التحرير "لم تتخذ خطوات للمساعدة في بدء مفاوضات مباشرة وقيّمة مع "إسرائيل"".

مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قال في خطاب ألقاه في واشنطن للإعلان عن إغلاق مكتب منظمة التحرير "إذا لم يستأنف الفلسطينيون المفاوضات فلن نعيد فتح مكتب البعثة الفلسطينية في واشنطن".

"رويترز"