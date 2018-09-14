نتنياهو لعائلات الجنود الأسرى: أبناءهم لن يتحرروا في إطار تهدئة مع حماس

القدس- وطن: كشف المحلل العسكري، بصحيفة "هآرتس" العبرية، عاموس هرائيل، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أخبر عائلات الجنود شاؤول، وجولدين، خلال لقاءه الأخير معهم، بأن أبنائهم لن يتحرروا في إطار اتفاق التهدئة مع حماس.

وقال المحلل العسكري، في مقال له، نشرته الصحيفة صباح اليوم الجمعة، أن نتنياهو أبلغ عائلات الجنود “ارون شاؤول” و”هدار جولدين” أن الحكومة، لن تنجح في الافراج عن جثث أبنائهم، خلال اتفاقية التهدئة، التي كان يدور الحديث عنها الشهر الماضي.

وذكر المحلل هرائيل، أن نتنياهو خلال اللقاء الأخير مع عائلات الجنود، تحدث عن فشل رؤساء وزراء قبله، في العثور على جنود إسرائيليين مفقودين، وأكد أن غالبية مثل هذه الأحداث كانت تنتهي بحروب، مثل حادثة البحث عن الجندي “جلعاد شاليط”.

وبحسب المحلل، أكد نتنياهو لعائلات الجنود، سعى الحكومة لأنهاء هذه للقضية بكل الطرق، مشيراً الى أن نتنياهو يسعى الى التوصل الى اتفاقية تهدئة بشكل غير مباشر مع حماس، والوصول الى مرحلة التفاوض على الجنود بعد تحقيق الهدوء على الحدود مع غزة.