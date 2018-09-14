فيديو| الاحتلال يعتقل شباناً تصدوا لجرافته خلال اغلاقها طرق الخان الأحمر

القدس- وطن: اعتدت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، على الشبان الذين تصدوا لإحدى جرافاته أثناء إغلاقها الطرق المؤدية الى الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، واعتقلت عدداً منهم.

وأفاد مراسلنا أن قوات الاحتلال قمعت، صباح اليوم، الشبان الذين وقفوا أمام جرافة الاحتلال العسكرية، لمنعها من تجريف الطرق المؤدية للقرية.

وشرعت سلطات الاحتلال، منذ ساعات صباح اليوم الجمعة، الطرق المؤدية الى قرية الخان الاحمر، والأخرى التي تصلها بقرية الوداي الاحمر التي تمت ازالتها فجر امس في المنطقة الشمالية للقرية والمحاذية لمستوطنة "كفار ادوميم".