الاحتلال يتأهب على حدود غزة استعداداً لقمع مسيرات العودة

غزة- وطن: رفع جيش الاحتلال حالة التأهب على الحدود المحيطة بقطاع غزة، وذلك مع تزايد التظاهرات والتجمعات على مقربة من الحدود.

وذكر موقع "والا" العبري أن رفع حالة التأهب جاء بعد ابتداع حركة حماس لأسلوب جديد من الاستفزاز على الحدود مع قطاع غزة، وذلك عبر مسيرات وتظاهرات لليلة على مقربة من الحدود تشمل إشعال الإطارات وإلقاء الحجارة والحارقات باتجاه جنود الجيش.

وأضاف الموقع أن الحركة بدأت أيضاً بالقيام بطلعات استفزازية لقوارب بحرية على مقربة من زوارق البحرية الإسرائيلية وأن الهدف من كل ذلك هو إشغال الجيش وإبقائه في حالة استنفار دائم.

ويستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة اليوم الجمعة في فعاليات جمعة "المقاومة خيارنا" ضمن الجمعة الـ 25 بحراك مسيرة العودة وكسر الحصار.

ودعت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي ستنطلق بعد عصر اليوم في مخيمات العودة شرقي حدود القطاع.