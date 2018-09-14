الميزانية الأمريكية تسجل عجزاً قدره 214 مليار دولار في شهر

وطن- وكالات: أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، أن عجز ميزانية حكومة الولايات المتحدة قد زاد في أغسطس بنحو 214 مليار دولار، في زيادة وصلت إلى ضعفيها قياسا بنفس الفترة من العام الماضي.

واتسعت فجوة العجز الأمريكي في ظل تضخم الإنفاق، وبلغ العجز الذي سجلته الميزانية الشهر الفائت أعلى معدلاته في التاريخ، حيث بلغ خلال نفس الشهر من العام الماضي 108 مليارات دولار.

وبذلك يكون عجز الميزانية الأمريكية قد ارتفع منذ بداية السنة المالية الحالية بنسبة 40%، حيث بلغ منذ بداية السنة المالية الحالية 898 مليار دولار، مقابل 614 مليارا سجلها خلال نفس الفترة من السنة المالية الماضية.

وكشفت البيانات أن إيرادات الميزانية الأمريكية بلغت الشهر الماضي 219 مليار دولار، بانخفاض نسبته 3.2% عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما وصلت قيمة الإنفاق إلى 433.3 مليار دولار.

وكان اقتصاديون استطلعتهم وكالة "رويترز" قد توقعوا أن تعلن الخزانة عن عجز قدره 156.5 مليار دولار في أغسطس الماضي.

ووفقا لتوقعات مكتب الميزانية الأمريكية، فإن عجز الميزانية السنوي سيتجاوز عتبة التريليون دولار في العام القادم بعد التخفيضات الضريبية، وارتفاع الإنفاق العام، خلافا لتوقعات سابقة أشارت إلى بلوغ هذه القيمة سنة 2020.

يشار إلى أن السنة المالية في الولايات المتحدة تبدأ في 1 أكتوبر وتنتهي في 30 سبتمبر.