3 شهداء وعشرات الاصابات في جمعة "المقاومة خيارنا"

وطن: استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل، برصاص الاحتلال شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة وآخر شرق خان يونس جنوبًا، عصر الجمعة، بعد أن توافد آلاف المواطنين إلى مخيمات العودة شرق القطاع في الجمعة الـ25 على التوالي منذ مارس الماضي.

وقالت وزارة الصحة إن شادي عبد العال (14 عامًا) استشهد إثر إصابته بعيارٍ ناري في الرأس شرق بلدة جباليا، كمااستشهد هاني رمزي عفانة (21 عامًا) برصاص الاحتلال شرق مخيم العودة بخان يونس.

وأضاف تقرير للوزارة أن الشاب محمد شقورة (21 عامًا) استشهد أيضًا إثر إصابته بطلق ناري في الصدر شرق البريج بالمحافظة الوسطى.

ومع بدء وصول المتظاهرين، بدأ الجيش الإسرائيلي باستهدافهم، موقعًا 23 إصابة مختلفة، تم معالجة بعضها ميدانيًا، ونقل آخرون إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وفي ختام جمعة "المقاومة خيارنا"، أطلقت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اسم جمعة "كسر الحصار" على الجمعة المقبلة الـ26 للمسيرات.