الاحتلال يعتقل أربعة فتية ويصيب مواطنا في الرأس بمواجهات في بيت أمر

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة فتية، وأصابت آخرين خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، إن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال وعدد من الفتية في منطقة صافا، اعتقلت خلالها الفتية قيس محمد كامل أبو ماريا (16عاما)، ركان ناصر عبد الحميد أبو ماريا (15عاما)، صايل جهاد علي صبارنة (16عاما)، مهدي إبراهيم عبد الحميد أبو ماريا (15عاما).

كما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال صوب المواطنين ومنازلهم، بينما أصيب مواطن بقنبلة صوت في رأسه حيث تلقى الإسعاف ميدانيا.