حرائق بمستوطنات غلاف غزة بفعل بالونات حارقة

وطن: اندلعت عدة حرائق قرب مواقع عسكرية إسرائيلية وبمستوطنات في غلاف قطاع غزة بفعل بالونات حارقة أطلقت من القطاع اليوم الجمعة بالتزامن مع فعاليات جمعة "المقاومة خيارنا".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة أن طواقم الإطفاء الإسرائيلية هرعت إلى المناطق التي اندلعت فيها الحرائق في محاولة للقيام بإخمادها.

وأوضحت أن هذه الحرائق اندلعت بفعل بالونات محملة بفتائل مشتعلة أطلقت من القطاع بالتزامن مع المواجهات التي اندلعت بين آلاف الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال على طول السياج الأمني.

ونجح الشبان خلال الأشهر الماضية في إحراق عشرات آلاف الدونمات المزروعة بالقمح للمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة بواسطة تلك الطائرات ردًا على "مجازر" قوات الاحتلال بحق متظاهري مسيرة العودة السلمييِّن.

وأول أمس الأربعاء نشرت ما تسمى سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية تقريرها الخاص بأضرار الحرائق بمناطق غلاف غزة والتي اندلعت بفعل وسائل حارقة أطلقت من قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة في مارس الماضي.

وجاء في التقرير أن الحرائق أتت على 32 ألف دونم من الأحراش والمناطق الزراعية والطبيعية في الغلاف، بما يوازي 14% من مجمل المحميات الطبيعية في الغلاف.

كما قدرت الخسائر المادية نتيجة الحرائق في المحميات الطبيعية فقط ب 15 مليون شيقل.