عشرات المواطنين يشاركون في مسيرة قرية نعلين الأسبوعية

وطن: شارك عشرات المواطنين في المسيرة السلمية الأسبوعية في قرية نعلين، غرب مدينة رام الله، اليوم الجمعة.

وجاءت المسيرة اليوم احياء لذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا التي تصادف بعد غد، وتضامنا مع قرية الخان الأحمر.

وهددت قوات الاحتلال المشاركين في المسيرة، فور وصولهم إلى موقع جدار الضم والتوسع العنصري جنوب القرية، بإطلاق الرصاص في حال الاقتراب من الجدار، وانها أطلقت الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.