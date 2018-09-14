دبابات الاحتلال تستهدف نقطة رصد للمقاومة شرق غزة

وطن: قصف جيش الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، موقعا يتبع للمقاومة الفلسطينية، شرق مدينة غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأفاد شهود عيان أن دبابات "إسرائيلية" قصفت "نقطة رصد"، تتبع للمقاومة للمرة الثانية على التوالي، وتم تدميره بالكامل ونقل إصابتين من المكان، وصفت احداهما بالخطيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 3 فلسطينيين، أحدهم طفل، وجرح 30 آخرين، برصاص الاحتلال، قرب السياج الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة.

وتوافد فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة والأراضي المحتلة، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.